Кабмін виділив 126 млн. грн. для реалізації стратегічних пріоритетів розвитку транспорту

Кабінет Міністрів України передав бюджетні призначення, передбачені в 2011 році Міністерству фінансів у спеціальному фонді державного бюджету за програмою "Реалізація програм допомоги Європейського Союзу", в сумі 126 млн. гривень Міністерству інфраструктури для здійснення заходів щодо реалізації стратегічних пріоритетів розвитку сфери транспорту.

Постанову від 31 серпня 2011 р. № 914 розміщено на сайті уряду.

При цьому Кабмін поклав на Мінінфраструктури повноваження з виконання завдань, визначених угодою про фінансування програми "Підтримка впровадження транспортної стратегії України".

Одночасно уряд затвердив порядок використання коштів, передбачених у бюджеті для здійснення заходів щодо підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту.

Порядком встановлено, що головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінінфраструктури. Бюджетні кошти використовуються з урахуванням положень угоди про фінансування програми "Підтримка впровадження транспортної стратегії України" і прямують на: проведення інституційних реформ і підвищення рівня безпеки у сфері транспорту; розвиток транспортної інфраструктури; адаптацію національного законодавства до acquis communautaire, зокрема директив Ради ЄС і Європейського парламенту у сфері транспорту. Для фінансування заходів неінвестиційного характеру виділяється не більш як 10% загального обсягу бюджетних коштів.