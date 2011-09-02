Між Україною і Латвією відкрито обмін міжнародними електронними переказами

У вересні 2011 р. відкрито двосторонній обмін міжнародними електронними переказами між Україною і Латвією.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Укрпошти".

Електронні перекази Єврожиро адресуються за місцем проживання (знаходження) фізичних осіб. Перекази з банківського рахунку на банківський рахунок і «До запитання» не приймаються.

Електронні перекази приймаються і виплачуються в національній валюті у всіх об`єктах поштового зв`язку України. У виділених об`єктах поштового зв`язку перекази Єврожиро також приймаються і виплачуються в євро.

Один відправник на день може переказати суму, що не перевищує 1200 євро, або еквівалент цієї суми в гривнях.

Термін пересилки міжнародних електронних переказів становить до двох робочих днів, залежно від режиму роботи об`єктів поштового зв`язку.