Дата-центр ВОЛЯ запустив чергову акцію Limited Edition

Дата-центр ВОЛЯ запустив дев`яту акцію з серії «Limited Edition». Про це повідомила УНІАН керівник відділу зі зв`язків з громадськістю компанії ВОЛЯ Аліна СІГДА.

Згідно з акцією, абонентам дата-центру пропонують на окремих тарифних планах сервера поліпшеної конфігурації з потужнішим процесором.

Акційні зміни торкнулися найзатребуваніших тарифних планів. Зокрема, на тарифному плані «Воля» абонентам пропонують сервери з процесором Intel Pentium Dual-Core E2160 і AMD Opteron Dual Core 1212 замість стандартного сервера на базі Intel Atom. На тарифному плані «Бізнес» абонентам пропонують високопродуктивний сервер Intel Pentium Dual-Core E5400 замість стандартного сервера на базі Intel Atom, на тарифному плані «Профі» пропонуються сервери з процесором Intel Xeon замість стандартного серверу Intel Pentium G6950.

Акція діє до вичерпання партії акційних серверів.

Нагадаємо, що в червні ц.р. дата-центр ВОЛЯ оновив лінійку тарифних планів для своїх абонентів, запропонувавши необмежений доступ до всіх ресурсів інтернет для типових тарифів, збільшення швидкості вхідного зарубіжного каналу для комплексних пропозицій - "Телепорт" і "Телепорт-VIP", зниження вартості закордонного каналу різної пропускної здатністі.

Довідка УНІАН. Дата-центр ВОЛЯ - підрозділ компанії ВОЛЯ, який займається наданням хостингу серверів (апаратний хостинг, сollocation/колокейшн, виділений сервер (dedicated), віртуальний сервер (VPS, VDS)) - розміщенням серверів на спеціально обладнаному технічному майданчику і підключенням їх до мережі інтернет . На час користування послугою безкоштовно надається сервер стандартної конфігурації. За бажання абонент може встановити без додаткової плати власний сервер замість стандартного.

Компанія ВОЛЯ є провідним українським загальнонаціональним телекомунікаційним провайдером і надає комплексну мультисервісну послугу, яка включає інформацію і розваги - доступ до телепрограм і відео-на-замовлення; комунікації - високошвидкісний доступ в інтернет, комп`ютерний та голосовий зв`язок, а також послуги найбільшого в Україні дата- центру.