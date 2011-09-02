НКРЗ видала ліцензії 10 операторам

На черговому засіданні Національної комісії з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) прийнято рішення про видачу 6 ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, 3 ліцензій на користування радіочастотним ресурсом (РЧР) та 1 ліцензія на додаткові частоти.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НКРЗ.

Зокрема, комісія прийняла рішення про видачу ліцензій на надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телемереж ТОВ «Лугалінк» на території м. Алчевськ Луганської області, ТОВ «Студнет телеком» у м. Харків, ТОВ «Ізюмтелеком» в м. Ізюм Харківської області і ТОВ "Сі.Ті.Нет." на території м. Чернівці. ТОВ «Астрателком» видана ліцензія на надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв`язку з ємністю мережі до 10 000 номерів на території Одеської області. ТОВ «Лініятел» видана копія ліцензії для провайдера МПП "Одеко Захід" на надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв`язку з ємністю мережі до 10 000 номерів на території Львівської області.

На засіданні прийнято рішення про видачу ТОВ «Х-Сіту» ліцензій на користування РЧР для широкосмугового радіодоступу в Хмельницькій області. ТОВ «Арта» видана ліцензія на користування радіочастотним ресурсом для широкосмугового радіодоступу в Луганській області. Цим же рішенням ТОВ «Нео-Телеком» видана ліцензія на додаткову смугу радіочастот для широкосмугового радіодоступу на території АР Крим.