Україна домовилася про збільшення квоти дозволів для автоперевізників
Міністерство інфраструктури України домовилося про збільшення квоти дозволів на здійснення міжнародних автомобільних перевезень для українських автоперевізників на 2011 рік.
Як повідомила УНІАН прес-служба міністерства, цього року для українських автомобільних перевізників збільшено квоти дозволів до Фінляндії, Туреччини, Азербайджану, Італії, Македонії та Йорданії.
Про збільшення річних квот дозволів на 2011 рік порівняно з попередніми квотами були досягнуті домовленості за результатами засідань Змішаних комісій з питань міжнародних автомобільних перевезень із зазначеними країнами.
Квота дозволів Фінляндії на 2011 рік зросла на 2 тис. 850 шт., Туреччині - на 4 тис. 600, Азербайджану - на 300, Італії - на 800, Македонії - на 400, Йорданії - на 100 шт.