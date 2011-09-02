«Укрзалізниця» запустила іменний поїзд «Іван Кожедуб»

До іменних поїздів «Укрзалізниці», названих на честь Героїв Радянського Союзу «Миколи Конарєва» і «Георгія Берегового», додасться третій – «Іван Кожедуб». Урочистості з нагоди виходу поїзду в перший рейс відбулися сьогодні в Сумах на пероні місцевого залізничного вокзалу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Сумської міської ради, ім`я героя одержить оновлений швидкий поїзд Харків-Суми-Москва №117/118. Його 12 вагонів за місяць повністю відремонтували робочі вагонних депо Гребінка і Харків-Сортувальний.

Ім`я легендарного льотчика-винищувача дісталося поїзу не випадково – Іван Кожедуб родом із села Ображіївка на Сумщині, вчився він у Чугуївській військовій авіаційній школі льотчиків у Харківській області, а помер у Москві. Таким чином, ім`я героя пов`язує між собою всі три міста.

Нове ім`я поїзд одержав 2 вересня - в день 68-ї річниці визволення м. Суми від фашистських загарбників.