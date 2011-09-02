У Києві маршрут тролейбусу №5 подовжено до площі Льва Толстого

У Києві маршрут тролейбусу №5 подовжується з 5 вересня від Повітрофлотського шляхопроводу до площі Льва Толстого.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, таке рішення ухвалено за дорученням голови КМДА Олександра ПОПОВА у зв’язку з численними проханнями киян.

За інформацією заступника генерального директора комунального підприємства «Київпастранс» Сергія ЛИТВИНОВА, тепер тролейбус №5 курсуватиме за таким маршрутом: проспект Перемоги – бульв. Т.Шевченка – вул. Червоноармійська – вул. Л.Толстого – вул. Володимирська – бульв. Т.Шевченка – просп. Перемоги – далі за існуючим маршрутом. А для збереження існуючого інтервалу руху там буде збільшено кількість тролейбусів.

З метою забезпечення безпечних умов перевезення пасажирів «Київпастранс» також вишукав можливість організувати зупинку тролейбусів маршрутів №№5, 8, 17 на вул. Червоноармійській у районі будівель №14-16. Це дасть змогу розосередити в районі площі Льва Толстого зупинки тролейбусів великої та надвеликої місткості та автобусів, які працюють в режимі маршрутного таксі.

Довідка УНІАН. Тролейбус №5 раніше рухався за маршрутом від вул. Білецька до пл. Л.Толстого. Короткий період часу кінцевою зупинкою зробили Володимирський собор, чим трохи скоротили маршрут. А з лютого 2009 року, за рішенням міської влади, яку на той час очолював Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, для популярного тролейбусу № 5, що міг довести до площі Перемоги, де розташовано багато розважальних закладів (ТРЦ “Україна”, Цирк) або навчальних корпусів Нацуніверситету ім. Шевченка чи Університету харчових технологій, зробили кінцеву зупинку, не доїжджаючи до Повітрофлотського шляхопроводу (на ньому тролейбус розвертався і їхав у зворотному напрямку. Таким чином кияни, щоб подолати відстань ще однієї чи двох зупинок, мали пересідати на маршрутки і, відповідно, сплачувати ще по 2 грн. 50 коп. або йти пішки. На відповідне невдоволення киян міська влад не реагувала, пояснюючи ситуацію кризою.