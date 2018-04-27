"Укрзалізниця" цілком перейшла на "цифру"

1 вересня "Укрзалізниця" разом з вантажовідправниками і вантажоодержувачами повністю перейшла на електронний документообіг при перевезенні вантажів усередині Україні. Таким чином, закінчився період, наданий вантажовідправникам для переходу на систему оформлення перевізних документів в електронному вигляді.

Нагадаємо, що електронні перевізні документи на мережі «Укрзалізниці» були впроваджені з 1 липня. У вантажовідправників з`явилася можливість надсилати накладні через Інтернет, не виходячи з власного офісу. На час перехідного періоду клієнтові ще не обов`язково було обзаводитися електронним цифровим підписом (ЕЦП), він ще міг роздрукувати накладну на папері та привезти на станцію. З 1 вересня паперові накладні в основному скасовуються, а всі вантажовідправники та вантажоодержувачі зобов`язані працювати через автоматизовану систему «Клієнт УЗ».

Як повідомив начальник Головного комерційного управління «Укрзалізниці» Володимир Іващук, на 1 вересня до системи підключилися всі активні клієнти дороги - понад 8 тисяч. «За два місяці ми домоглися сталої роботи системи. Вона витримувала навіть у пікові дні, коли по мережі вантажилось 1 млн. 200 т на добу », - підкреслив він.

За даними Донецької дороги, на 1 вересня в автоматичній системі зареєстровано 1261 вантажовідправник і вантажоодержувач. На даний момент згенеровано 423 ключа ЕЦП для працівників структурних підрозділів дороги і 2026 ключів для працівників 678 промислових підприємств.

У той же час ряд великих клієнтів дороги - Донецьксталь-металургійний завод, ММК ім. Ілліча, МК Азовсталь, Єнакіївський і Алчевський меткомбінати, ДП Артемсіль, ЛІНІК, Азот - з об`єктивних причин поки не можуть напряму працювати з АС Клієнт-УЗ, так як вона «не стикується» з їх власними інформаційними системами. На думку експерта метринку, що побажав залишитися неназваним, «у принципі, всі налаштовані позитивно - йде етап технічного узгодження та обкатки». Наприклад, за інформацією «Укрзалізниці», ММК ім. Ілліча довелося міняти техніку в цехах.

«Великим клієнтам в web-інтерфейсі працювати незручно, - більш докладно пояснив директор « ТМ СОФТ » (фірма-розробник АС« Клієнт УЗ ») Олег Солтисюк, - потрібно спочатку формувати електронні перевізні документи в своїй системі, а потім зістиковувати з нашою-, а це подвійне навантаження. Тому наша фірма розробила так званий Сервер модуля узгодження, використовуючи який, клієнти (вантажовідправники / вантажоодержувачі) отримують можливість формувати електронні перевізні документи в своїх власних програмах та передавати їх в автоматизовані системи «Укрзалізниці» через АС «Клієнт УЗ», а також синхронізувати стан своїх документів на кожному етапі перевезення ».

Як підкреслюють в ДЗ, впровадження електронного документообігу вкрай важливе для прискорення роботи, так як дорога є найбільшим перевізником в Україну, виконуючи понад 40% навантаження від загальних обсягів «Укрзалізниці».

За інформацією начальника служби комерційної роботи та маркетингу Придніпровської дороги (близько 25% усього навантаження «Укрзалізниці») Івана Хор"якова, в системі «Клієнт УЗ» на 1 вересня зареєструвалося близько 98% вантажовідправників і вантажоодержувачів. Зокрема, за одну з останніх діб на дорозі було оформлено 1800 електронних документів на перевезення вантажів у внутрішньому сполученні. Поза системою залишилися дрібні клієнти, в основному, приватні підприємства, що рідко користуються послугами залізниці. «Часто у них й Інтернету немає. Намагаємося їм допомогти. На Придніпровській, як і на інших дорогах, створені консультативні центри з досвідчених фахівців, які роз`яснюють, як користуватися автоматичною системою, отримати ключ для цифрового підпису та ін. ", - розповів він.

За спостереженнями менеджменту дороги, впровадження електронних перевізних документів підштовхнуло до розвитку Інтернет-технологій не тільки дрібних вантажовідправників, але й чимало великих підприємства, які тепер комп`ютеризували та обладнали Інтернет всі свої підрозділи.

На комбінаті «Запоріжсталь» АС «Клієнт» в порядку експерименту було протестовано ще 1 липня. На ст. Кушугум Придніпровської залізниці розташований вапняна ділянка агломераційного цеху «Запоріжсталі», з якого вантаж (вапно) за допомогою автоматизованої системи управління «АС Клієнт УЗ» був доставлений на ст. Запоріжжя-Ліве. Операція тривала не більше хвилини. Однак повністю на електронні перевізні документи комбінат перейшов з 15 серпня. Причина та ж - для цього гіганта потрібне було впровадження спеціального модуля узгодження, повідомив УНІАН заступник начальника управління вантажних перевезень ВАТ «Запоріжсталь» Костянтин Нагіх. «Паралельно ми ще практикуємо невелику кількість паперових накладних, позаяк у деяких вантажоодержувачів немає лазерного принтера, щоб роздруковувати електронні », - сказав він. Як зазначає К. Нагіх, в результаті переходу на електронні перевізні документи комбінат скоротив простій вагонів до 1 години. Не кажучи вже про зручність в роботі - адже раніше розносити накладні по вагонах доводилося і в дощ, і в сніг.

Наступний етап впровадження електронних перевізних документів - генерація ключів та накладання електронного цифрового підпису (ЕЦП), тобто повний перехід на безпаперові технології. За словами В. Іващука, на 1 вересня з 99% всіх внутрішніх документів, оформлених через АС «Клієнт УЗ», близько 80% оформлялося з накладенням ЕЦП. «Деяким клієнтам електронний підпис настільки сподобався, що вони стали накладати його на всі без виключенням документи, в т.ч. міжнародні », - розповів він, підкресливши, що ЕЦП поки дійсний тільки на перевезення вантажів у внутрішньому сполученні.

В. Іващук, зокрема, зазначив, що частина клієнтів (перевезення на порти з декларуванням на станціях відправлення) не можуть повністю перейти на безпаперові технологи, тому що Державна митна служба України вимагає мокру печатку, і вантажовідправнику доводиться робити паперову копію документа.

Що стосується міжнародної перспективи електронної накладної - днями у Варшаві відбулося засідання робочої групи з ревізії СМГС (Угода міжнародного вантажного сполучення. - Ред.), на якому Україна довірили розробку електронної накладної на базі ЦІМ /СМГС. «У нас вже діють дослідні полігони з російськими та білоруськими колегами. Зокрема, з росіянами в цьому році спробуємо працювати по електронній передавальній відомості. Другий етап - електронні документи на порожні вагони, а вже в 1-2 кварталі 2012 р. спробуємо щось робити з клієнтськими документами », - сказав В. Іващук.

Набагато гірше йдуть справи з Західними країнами. «Досі не можемо налагодити навіть обмін інформацією в рамках перевізного документа. До кінця року плануємо вийти із залізницями Польщі, Угорщини та Словаччини на початкову точку обміну », - зазначив начальник Головного комерційного управління відомства.

Оксана Вітер (УНІАН)