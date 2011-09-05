УЗ оголосила конкурс з відбору волонтерів серед студентів залізничних вузів на Євро-2012

«Укрзалізниця» оголосила конкурс з відбору волонтерів серед студентів вузів залізничного транспорту III-IV рівня акредитації зі знанням іноземної мови для роботи у пасажирських поїздах на період проведення в Україні чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Передбачено, що волонтери у пасажирських поїздах будуть надавати інформаційні послуги та всіляку допомогу.

Конкурс триватиме місяць - з 15 вересня по 15 жовтня поточного року. Набиратимуться волонтери у віці від 18 до 23 років, що володіють розмовною англійською мовою. Переваги матимуть студенти, які володіють ще якоюсь іноземною мовою, крім англійської. Також серед вимог - зважене рішення стати волонтером, щире бажання допомагати, доброзичливість і врівноваженість, вміння посміхатися і працювати в колективі.

В «Укрзалізниці» впевнені, що для студентів-залізничників робота волонтером під час проведення Євро-2012 - це можливість професійного вдосконалення та унікальний життєвий досвід. Для волонтерів виготовлять спеціальну уніформу, і після закінчення чемпіонату вони отримають її у подарунок. Крім того, студенти, які будуть допомагати в перевезенні вболівальників, отримають подарунки.