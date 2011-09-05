Вторинка Харкова подешевшала на 0,10%

На вторинному ринку нерухомості Харкова середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у серпні 2011 року знизилася на 0,10%, або 1 дол., - до 1036 дол./кв.м.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Орджонікідзевський район з середнім показником 901 дол./кв.м, найдорожчим - Київський, де середня ціна продажу склала 1294 дол./кв.м.

За даними компанії, за звітний період зниження вартості 1 кв. м житла відбулося у Київському районі - на 0,15% (2 дол.) - до 1294 дол., Московському - на 0,54% (5 дол.) - до 924 дол., Орджонікідзевському - на 1,42% (13 дол.) - до 901 дол., Комінтернівському - на 0,33% (3 дол.) - до 914 дол.

При цьому зростання вартості 1 кв. м житла спостерігалося в Червонозаводському районі - на 0,22% (2 дол.) - до 918 дол., Ленінському - на 0,48% (5 дол.) - до 1044 дол., Дзержинському районі - на 0,16% ( 2 дол.) - до 1265 дол., Жовтневому - на 0,73% (7 дол.) - до 972 дол.

У той же час стабілізація вартості квадратного метра зафіксована у Фрунзенському районі - на рівні до 974 дол.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних угод.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості та котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.