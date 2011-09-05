"Укрзалізниця" веде переговори з російськими банками про залучення 28 млрд. грн. для поповнення парку новими локомотивами.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

За словами співрозмовника агентства, відомство розраховує залучити кошти під 14% річних. Йдеться про Ощадбанк Росії, Зовнішекономбанк, ВТБ Банк. Крім того, ведуться переговори з низкою європейських банків. При цьому умовою надання коштів є реформування залізничної галузі. Планується залучити фінансування за чотирма лотами, за окремими договорами.

Як прокоментував сьогодні журналістам інформацію про такі переговори віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ, це має бути великий банк. «Поки не буде підписано кредитний договір, говорити немає про що. Щоб банк зміг профінансувати 500 тепловозів або електровозів, це має бути дуже немаленький банк, правда? Будуть підсумки тендеру, буде кредитний договір, ми говоритимемо про це», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України в 2012-2016 роках мають намір купити 509 локомотивів на загальну суму 28,67 млрд. грн. Це передбачено Програмою оновлення локомотивного парку залізниць України на 2012-2016 рр., яку затверджено постановою Кабінету міністрів №840 від 1 серпня ц.р. Зокрема, в 2012 році планується придбати 66 локомотивів на суму 3 млрд. грн. Виконання програми передбачається здійснювати за рахунок власних і залучених коштів залізниць України, а також інших джерел, орієнтовно, обсягом не менше 28 млрд. 674,63 млн. грн.

Нагадаємо, що 20 липня 2011 року «Укрзалізниця» підписала два меморандуми про співробітництво у виробництві вантажних електровозів. Перший - із ЗАТ «Трансмашхолдинг» і ВАТ «Луганськтепловоз» про будівництво для українських залізниць 292 вантажних електровозів серії 2ЭЛ-4 протягом 2012-2016 років. Другий - із АТ "Электровозостроитель" (Грузія) на виробництво 141 магістрального вантажного електровоза постійного струму ВЛ11М/6 та їх аналогів 8Э1і впродовж 2012-2016 років.