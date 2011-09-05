Залізничники за 8 місяців модернізували понад 333,7 км шляхів

За 8 місяців 2011 року залізничники модернізували 333,7 км шляхів і капітально відремонтували 550,3 км.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Середнім ремонтом оздоровлено 593,2 км, комплексно-оздоровчий ремонт здійснено на 474,7 км шляхів.

Також замінено на нові 518 комплектів стрілочних переведень, виконано середній ремонт 306 комплектів стрілочних переведень.

Загалом впродовж 2011 року заплановано модернізувати 445,3 км шляхів, капітально відремонтувати 776 км і замінити на нові 775 комплектів стрілочних переведень.