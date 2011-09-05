Водій трактора порушив правила на залізничному переїзді й пошкодив локомотив

4 вересня на переїзді без чергового Молочанськ - Світлодолинське (Запорізька обл.) зі справно працюючою сигналізацією сталася дорожньо-транспортна пригода, під час якої було пошкоджено локомотив поїзда.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі «Укрзалізниці», водій трактора МТЗ-82, який порушив правила дорожнього руху в частині проїзду залізничних переїздів, проігнорував забороняючи сигнали світлофорної та звукової сигналізації й виїхав на переїзд під час проходження поїзда сполученням Луганськ-Сімферополь.

В результаті, було збито причіп і значно пошкоджено локомотив. За попередніми оцінками залізничників, сума завданих збитків становить майже 95 тис. грн.

Травмованих у ДТП немає, поїзд № 436/435 Луганськ-Сімферополь було затримано на 2 години 25 хвилин.

Залізничники вкотре просять водіїв бути дисциплінованими, суворо дотримуватися правил дорожнього руху й не створювати аварійних ситуацій на залізничних переїздах.