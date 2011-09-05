Колесніков: у великих містах за 3-4 роки маршрутки замінять на автобуси великої місткості

За 3-4 роки у великих містах планується повністю замінити маршрутні таксі малої місткості на великі комфортабельні автобуси.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ сказав сьогодні на прес-конференції за підсумками роботи галузі за літній період і за 8 місяців 2011 року.

«Ті, хто купує маршрутки, повинні розуміти, що за 3-4 роки цього виду бізнесу у великих містах не буде, тому не варто й вкладати інвестиції», - сказав міністр.

За його словами, стимулювати приватних автоперевізників купувати автобуси великої місткості буде компенсація державою відсотків за кредит. «При купівлі українських автобусів держава платитиме за автоперевізників кредитні відсотки. Це наша допомога не лише Києву, але й усім містам», - підкреслив він.

За його словами, потужності Львівського автобусного (ЛАЗ) і Луцкого автомобільного (ЛуАЗ) заводів здатні забезпечити оновлення всього автобусного парку України. «Маючи два таких надпотужних заводи, ми взагалі весь автобусний парк України - якщо запустити ці заводи на повну потужність - можемо відновити за три роки», - зазначив Б.КОЛЕСНІКОВ.