«Укрзалізниця» спростовує інформацію про закупівлю позолочених статуеток

Державна адміністрація залізничного транспорту України (Укрзалізниця) повністю спростовує інформацію, поширену рядом ЗМІ, про закупівлю позолочених статуеток по 40 тис. грн. за одиницю.

Як заявляє прес-центр відомства, інформація є абсолютно недостовірною і неправдивою, а також такою, що шкодить діловій репутації й іміджу підприємства.

Як нагадують в адміністрації, це вже не перший випадок, коли «Укрзалізниця» стає об`єктом інформаційних атак з розповсюдженням явно перекручених фактів, які шкодять діловій репутації підприємства. Зокрема, твердження про кількість і вартість вказаних статуеток (по 40,0 тис. грн. кожна) не відповідає дійсності.

За даними відомства, згідно з документацією конкурсних торгів із закупівлі металевих предметів оздоблення, запрошувалися пропозиції за 19 найменуваннями, а не за 19 предметами в штуках. «Загальна ж кількість необхідних статуеток кожного найменування, відповідно до укладеного між сторонами договору, визначатиметься, виходячи з фактичної потреби «Укрзалізниці», - наголошується у повідомленні.

При цьому Державна адміністрація залізничного транспорту залишає за собою право захисту своєї ділової репутації у встановленому законом порядку.

Нагадаємо, у серпні «Укрзалізниця» спростувала інформацію в ЗМІ про нібито придбання партії «золотих» телефонів.