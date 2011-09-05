ВОЛЯ відкриває промо-перегляд телеканалу FoxLife в базовому пакеті програм

ВОЛЯ відкриває протягом вересня для всіх київських абонентів базового цифрового пакету «Україна і світ» в режимі промо-перегляду найпопулярніший телеканал Fox Life.

Про це повідомила УНІАН керівник відділу зі зв`язків з громадськістю компанії ВОЛЯ Аліна СІГДА.

Вона зазначила, що саме у вересні на Fox Life стартують телесеріали, які «завоювали армію відданих прихильників по всьому світу»: «Гра престолів», «Таємні зв`язки» та 7-й сезон всесвітньо відомого шоу «Значить, ти вмієш танцювати?»

«Гра престолів» (англ. Game of Thrones) - американський телесеріал в жанрі фентезі, створений за мотивами циклу романів «Пісня Льоду і Вогню» письменника Джорджа Мартіна.

Дія серіалу «Гра престолів» відбувається у фантастичному світі, схожому на середньовічну Європу. Прем`єра цього серіалу в США відбулася на каналі HBO 17 квітня 2011. Прем`єра показу на каналі FoxLife в Україні - 8 вересня 2011 року о 20:00.

Прем`єра серіалу «Таємні зв`язки» (англ. Covert affaires), що демонструє світ інтриг, небезпек і бюрократичних формальностей ЦРУ, відбудеться на каналі FoxLife 5 вересня 2011 о 20:00.

Реаліті-шоу «Значить, ти вмієш танцювати?» (7-й сезон) - одне з найпопулярніших реаліті-шоу Америки, яке вже багато років користується неймовірним успіхом у глядачів. Прем`єра реаліті-шоу відбудеться на каналі Fox Life 23 вересня 2011 о 19:00.

Довідка УНІАН. ВОЛЯ є провідним українським загальнонаціональним телекомунікаційним провайдером. Компанія надає комплексну мультисервісну послугу, яка включає інформацію і розваги - доступ до телепрограм і відео-на-замовлення; комунікації - високошвидкісний доступ в інтернет, комп`ютерний і голосовий зв`язок, а також послуги найбільшого в Україні дата-центру.