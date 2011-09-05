ВОЛЯ запропонувала абонентам додатковий сервіс для збільшення швидкості доступу в інтернет

З вересня компанія ВОЛЯ запропонувала абонентам послуг «інтернет» і «ТВ + інтернет» додатковий сервіс «Гіпершвидкість», який дозволяє збільшувати швидкість доступу в інтернет до максимально можливої за відповідною технологією, незалежно від замовленого пакету.

Про це повідомила УНІАН керівник відділу зі зв`язків з громадськістю компанії ВОЛЯ Аліна Сігда.

У містах, де застосовується технологія DOCSIS, після активації «Гіпершвидкості» швидкість збільшиться таким чином: для абонентів, підписаних на безлімітні пакети зі швидкостями до 2 Мбіт/с і 10 Мбіт/с, - до 38 Мбіт/с; для абонентів, які мають модеми, що підтримують технологію DOCSIS 3.0, і користуються пакетом «Стрим» (до 30 Мбіт/с), - до 150 Мбіт/с.

Там, де ВОЛЯ використовує технологію Ethernet, після активації послуги швидкість сягатиме 100 Мбіт/с.

Замовити «Гіпершвидкість» абоненти можуть самостійно з 06:00 до 23:30 на порталі абонента. Сервіс активується протягом 30 хвилин і буде діяти до 23:45 наступного дня. Вартість одного замовлення (активації) - 5 грн.

Довідка УНІАН. ВОЛЯ є провідним українським загальнонаціональним телекомунікаційним провайдером. Компанія надає комплексну мультисервісну послугу, яка включає інформацію і розваги - доступ до телепрограм і відео-на-замовлення; комунікації - високошвидкісний доступ в інтернет, комп`ютерний і голосовий зв`язок, а також послуги найбільшого в Україні дата-центру.