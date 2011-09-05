НКРЗ планує почати підвищення тарифів на послуги поштового зв'язку з жовтня 2011 року

На черговому засіданні Національної комісії з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) прийнятий за основу проект Змін до Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв`язку, яким планується підвищення тарифів на послуги поштового зв`язку в два етапи, починаючи з жовтня 2011 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НКРЗ.

Згідно з проектом Змін, на першому етапі - з 20 жовтня 2011 року, планується підвищити тарифи на письмову кореспонденцію на 20%.

На другому етапі - з 1 січня 2012 року, відбудеться підвищення тарифів на письмову кореспонденцію в середньому ще на 11,2%. Крім того, буде підвищено на 15% тарифи на посилки без оголошеної цінності вагою до 10 кг в межах України.

Як наголошують у повідомленні, перегляд тарифів на універсальні послуги поштового зв`язку «проводиться з метою збереження діючої системи поштового зв`язку в державі, надання послуг належної якості та забезпечення стабільної роботи оператора поштового зв`язку - Українського державного підприємства поштового зв`язку (УДППЗ) «Укрпошта».

В даний час діють граничні тарифи на універсальні послуги поштового зв`язку були затверджені Рішенням НКРЗ від 4 січня 2008 р. № 1244 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 січня 2008 р. № 1208/15899). З того часу, як зазначили в НКРЗ, суттєво зросли обсяги витрат підприємства, яке забезпечує надання універсальних послуг поштового зв`язку на всій території країни. Зокрема, відбулося збільшення витрат на транспорт для технологічних потреб, а також оплату праці у зв`язку з підвищенням її мінімального рівня, що призвело до погіршення фінансово-економічного стану національного оператора.

Згідно з повідомленням, проект Змін до Граничних тарифів сформований, виходячи з планової собівартості універсальних послуг поштового зв`язку УДППЗ «Укрпошта». Загальний рівень підвищення тарифів у запропонованому проекті не перевищує інфляційні очікування і відповідає основним прогнозним макропоказникам економічного і соціального розвитку України на 2011 рік. При цьому існуючі тарифи на пересилання в межах України пріоритетних поштових відправлень (пріоритетними поштовими відправленнями є ті, які перевозяться найшвидшим способом (повітряним або наземним) у першочерговому порядку) залишаються незмінними.

Документ оприлюднено на офіційному сайті НКРЗ для громадського обговорення.

Довідка УНІАН. Українське державне підприємство поштового зв`язку «Укрпошта» є національним оператором поштового зв`язку України. До складу підприємства входять майже 15 000 відділень поштового зв`язку (з них понад 11 000 - у сільській місцевості), на підприємстві працюють понад 100 тис. працівників.

Загалом «Укрпошта» пропонує споживачам близько 50 видів послуг.