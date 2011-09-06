ДТП у Києві. 10 людей травмовано

На Житомирському шосе у Києві сталося ДТП за участю автобуса, мікроавтобуса і вантажівки. Травмовано 10 осіб.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві.

Сьогодні о 5.14 оперативний диспетчер Головного управління МНС України в м. Києві отримав повідомлення про те, що на Житомирському шосе сталося ДТП за участю автобуса "Мерседес", мікроавтобуса "Газель" і вантажного автомобіля "Фура-Даф". В результаті ДТП отримали травми 10 людей, на проїжджу частину дороги витекло пальне. Завдяки оперативним діям пожежників вдалося не допустити виникнення пожежі. Причини ДТП і збиток встановлюються.