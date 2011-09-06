Запорізький аеропорт збільшив вантажоперевезення більш ніж на третину

Державного підприємства "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" у серпні 2011 року збільшило вантажоперевезення порівняно з відповідним періодом 2010 року більш ніж на третину - на 34,3%.

Як повідомили УНІАН у керівництві підприємства, "протягом серпня 2011 ДП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" було надіслано 86 тонн вантажів і багажу, що на 22 тонни, або на 34,7% більше, ніж у серпні 2010 року, коли запорізьким аеропортом було надіслано 62 тонни вантажів і багажу».

Збільшення вантажопотоку керівництво ДП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" пов'язує, насамперед, зі збільшенням пасажиропотоку аеропорту, оскільки більша частина вантажів, що відправляються запорізьким аеропортом, - багаж.

«У серпні 2011 року запорізький аеропорт відправив 4062 пасажира, що на 531 пасажира, тобто на 15% більше, ніж у серпні минулого року, коли через скорочення рейсів на Анталію був відправлений 3531 пасажир», - пояснили у керівництві підприємства.