ГУБОЗ ліквідувало транснаціональне угруповання викрадачів престижних авто

Працівники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України в ході проведення спеціальної операції ліквідували злочинне формування з міжнародними зв'язками. Його учасники на території країн Європейського Союзу займалися організацією викрадень дорогих автомобілів, які в подальшому переправлялися в Україну і легалізувалися, повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗу МВС України.

Як повідомив заступник начальника ГУБОЗу Віталій СТРИЖАК, під час спецоперації у шести регіонах України одночасно проведено більше 20 обшуків, у ході яких вилучено понад десятка викрадених переобладнаних престижних автомобілів, засоби зв'язку, спеціальну техніку, призначену для заволодіння транспортними засобами (сканери автосигналізацій, комп'ютери, ноутбуки, пристрої для заглушення сигналів GPS і пристрої з визначення місцезнаходження автомобілів).

За інформацією оперативників, ОЗУ має свої організації не тільки в Україні, а й за її межами. Зловмисники діяли таким чином. Спочатку в одній з країн Євросоюзу викрадали престижний автомобіль. Потім з українськими документами і номерними знаками аналогічного транспортного засобу контрабандним шляхом він ввозився на територію нашої держави та легалізувався. Кількість таких злочинів слідством встановлюється.

На даний час троє активних учасників міжнародної злочинної групи заарештовані. Головним слідчим управлінням МВС України відносно них порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом).

Зараз ГУБОЗ МВС України спільно з правоохоронними органами країн, у яких викрадалися згадані автомобілі, вживає заходів з викриття та затримання всіх учасників транснаціонального угруповання.