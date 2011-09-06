«Укрзалізниця» створює сервісний центр для нових електровозів

На базі локомотивного депо "Ясинувата-Захід" Донецької залізниці створюється сервісний центр для обслуговування нових електровозів 2ЕЛ4. Як повідомили УНІАН у прес-центр "Укрзалізниці", для підготовки виробничої бази вже розпочато роботи з проектування та будівництва нового цеху з ремонту електровозів, які будуть проводитися у 2012-2013 роках. Цех буде оснащений необхідним технологічним обладнанням, допоміжними відділеннями, пристроями діагностування.

Основне призначення майбутнього сервісного центру - забезпечення стабільної експлуатації нових електровозів. При цьому до інвестиційного проекту зі створення сервісного центру повинні залучити завод-виробник, який буде постачати нову техніку на українські дороги.

Довідка УНІАН. Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2011 р. № 840 затверджено Програму оновлення локомотивного парку залізниць України на 2012-2016 роки, відповідно до якої, зокрема, передбачається придбати 363 вантажних електровози постійного струму. Рішенням техніко-економічної ради «Укрзалізниці» по локомотивному господарству основною серією вантажних електровозів на дорозі визнана серія 2ЕЛ4. Починаючи з наступного року, планується поступово закупити 222 локомотива цієї серії.