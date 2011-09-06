«АвтоКрАЗ» візьме участь у виставці комерційного автотранспорту в Москві

Холдингова компанія «АвтоКрАЗ» спільно з офіційним імпортером автомобілів КрАЗ в Росії - компанією «РусКрАЗ» візьме участь у Міжнародній спеціалізованій виставці «Комерційний автотранспорт - 2011», яка проходитиме з 13 по 17 вересня у Міжнародному виставковому центрі «Крокус Експо» (м. Москва).

Про це УНІАН повідомила прес-служба холдингу.

Згідно з повідомленням, ХК представить відвідувачам виставки новий автомобіль-шасі КрАЗ Н23.2М колісної формули 6х4 з компонуванням «кабіна над двигуном». Автомобіль, вантажопідйомністю 23 тонни, оснащений 6-циліндровим турбонадувним двигуном ЯМЗ-6501.10 потужністю 362 к.с. екологічного класу Євро 3. Автомобіль-шасі КрАЗ Н23.2М обладнаний кабіною, виробленою за ліцензією MAN, яка має ергономічні сидіння і панель приладів, регульовану по куту і висоті рульову колонку. Передбачається розміщення різних типів силових установок.

Шасі КрАЗ Н23.2М призначені для монтажу спеціальних надбудов з технологічним обладнанням, що використовуються в будівництві, ремонті та обслуговуванні об'єктів комунального господарства, промислових підприємств і доріг.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «АвтоКрАЗ» випускає 27 основних моделей і майже 150 модифікацій і комплектацій великотоннажної автотехніки.

«АвтоКрАЗ» у 2010 році порівняно з 2009 роком в 3,6 рази збільшив обсяги виробництва автомобілів - до 1002 шт. і майже вдвічі збільшив відвантаження споживачам автомобілів - до 1063 шт.

«АвтоКрАЗ» у 2011 році планує виробити 3 тис. автомобілів.