Термінал «D» буде ключовим в аеропорту «Бориспіль» - Колесников

Після введення в експлуатацію термінал «D» буде здатний обслужити всіх пасажирів аеропорту «Бориспіль».

Як повідомила УНІАН прес-служба Мінінфраструктури, про це сказав віце-прем'єр-міністр України - міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНИКОВ під час прес-конференції за підсумками роботи галузі за літній період і за 8 місяців 2011 року, яка відбулася 5 вересня.

«Після пуску терміналу "D" він стане ключовим, де будуть зосереджені внутрішні, зовнішні та транзитні лінії», - сказав він.

За словами Б.КОЛЕСНИКОВА, термінал здатний приймати 10 млн пасажирів, це більше, ніж на сьогоднішній день обслуговує весь аеропорт «Бориспіль», а в перспективі - до 15 млн пасажирів.

Термінал "F", який спочатку будувався як бюджетний, планується залишити для здійснення «лоу-кост» перевезень; доля терміналу «В» вирішується.