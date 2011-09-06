До 2012 року велосипедні маршрути охоплять 62 вулиці Києва

Відповідно до Програми облаштування та розвитку велосипедних доріжок у місті Києві на 2010-2012 роки, до 2012 року в Києві буде діяти 17 веломаршрутів, які охоплять 62 вулиці міста. Загальна довжина доріжок складе 161 км.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Головне управління транспорту.

У профільному управлінні зазначили, що вже найближчим часом розпочнуться проектні роботи з облаштування велосипедних доріжок по 5 маршрутами загальною довжиною 38 км. Зокрема, за маршрутами: «Троєщина», «Бровари», «Труханівський», «Вишгород» та «Борщагівка».

За даними КМДА, разом з цим комунальна корпорація «Київавтодор» при будівництві нових та реконструкції існуючих об'єктів вулично-дорожньої мережі також облаштовує велосипедні доріжки.

Зокрема, у 2010 році під час реконструкції вул. Здолбунівської виконані роботи з облаштування велосипедної доріжки. А цього року велодоріжку почали облаштовувати на просп. Миколи Бажана.