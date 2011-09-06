Залізничники у серпні збільшили щодобове навантаження на 6,3%

За підсумками експлуатаційної роботи за серпень 2011 року українські залізничники в середньому щодоби навантажували 1 млн 093,8 тис. тонн вантажів, що складає 106,3% до відповідного періоду 2010 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, збільшили цей показник усі дороги, в т.ч.: Донецька - 107%, Придніпровська -107,1%, Південна - 111,6%, Південно-Західна - 107,5%, Одеська - 102,1%, Львівська - 103,6% до відповідного періоду 2010 року. Протягом серпня 2011 року в середньому на добу вивантажувалося близько 17 тис. вагонів, що складає 108,1% до рівня минулого року.

Нагадаємо, з 1 липня цього року "Укрзалізниця" запровадила електронний документообіг при перевезенні вантажів у межах України. З 1 вересня «Укрзалізниця», разом з вантажовласниками і вантажовідправниками, повністю перейшла на безпаперові технології при оформленні перевізних документів в електронному вигляді через систему АС Клієнт УЗ у внутрішньому вантажному повідомленні.