«Луганськтепловоз» за 8 місяців подвоїв виробництво

Публічне акціонерне товариство «Луганськтепловоз» за 8 місяців 2011 року випустило продукції більше ніж на 1 млрд грн, що вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Луганської облдержадміністрації.

За інформацією прес-служби, за 8 місяців цього року підприємство виготовило: 52 секції тепловоза 2ТЕ-116УМ, 12 секцій тепловоза 2ТЕ116, 4 секції електровоза 2ЕЛ-5, 4 секції електровоза 2ЕЛ-4.

У серпні підприємство виробило продукції на загальну суму 237,79 млн грн, що більш ніж втричі більше порівняно з серпнем минулого року.

«Минулого місяця «Луганськтепловоз» відправив замовникам 10 секцій магістрального вантажного тепловоза 2ТЕ116УМ для Улан-Баторської залізниці (Монголія), 4 секції магістрального вантажного тепловоза 2ТЕ116 для Російської залізниці, а також 2 секції електровоза 2ЕЛ4 для «Укрзалізниці». Крім того, випущені запасні частини для локомотивів, вузли та агрегати, виконані інші роботи», - йдеться у повідомленні.

У вересні та у наступні місяці продовжиться випуск локомотивів для РЗ, запланована поставка «Укрзалізниці» дизель-поїзда ДЕЛ-02, маневрового тепловоза ТЕМ-103, електровозів та приміських електропоїздів.

Як повідомляв УНІАН, ПАТ «Луганськтепловоз» - найбільше підприємство України, що спеціалізується на випуску магістральних і маневрових тепловозів, електровозів, електропоїздів постійного і змінного струму, дизель-поїздів. Власником 76% акцій підприємства є «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (РФ).