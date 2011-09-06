«Богдан» збільшив виробництво легкових авто на 26%

Корпорація «Богдан», один з найбільших суб'єктів українського ринку автотранспортних засобів, у січні-серпні ц.р. збільшила виробництво легкових автомобілів на 25,9% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 13,551 тис. штук.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар корпорація «Богдан» Сергій КРАСУЛЯ.

За його словами, в серпні ц.р. було вироблено 2,053 тис. автомобілів, що на 18,7% більше, ніж у серпні 2010 року, і на 10,7% більше, ніж у липні 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році корпорація «Богдан» планує реалізувати близько 45 тис. нових легкових автомобілів, що перевищить показник 2010 року на 47,8% (у 2009 році продано 30,374 тис. автомобілів) і виробити не менше 30,5 тис. автомобілів.

Довідка УНІАН. Корпорація «Богдан» створена у лютому 2005 року з метою реалізації масштабних інвестпроектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів усіх типів.

У червні 2008 року корпорація ввела в експлуатацію завод з випуску легкових автомобілів потужністю 120 тис. авто на рік, інвестувавши у цей проект понад 330 млн дол.

В даний час корпорація випускає легкові авто Lada і Hyundai, а також легкові авто під власним брендом з використанням комплектуючих ВАТ «АвтоВАЗ» (Тольятті, РФ) та інших світових виробників.

Під брендом Bogdan за ліцензією «АвтоВАЗу» випускаються автомобілі Bogdan 2110, Bogdan 2111, які, також як і Bogdan 2310 pick-up, експортуються до кількох країн СНД, у тому числі до Росії.