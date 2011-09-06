Рух на українсько-угорському кордоні частково обмежено
13:43, 06 вересня 2011Транспорт/Звя'зок
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У Закарпатській області внаслідок проведення дорожніх робіт частково обмежено рух у пункті пропуску «Чоп (Тиса) - Захонь» на українсько-угорському кордоні.
Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Чопської митниці.
Як йдеться у повідомленні, у зв'язку зі здійсненням реконструкції митного поста «Тиса», розташованого на українсько-угорському кордоні, на території пункту пропуску будуть проводитися дорожні роботи.
Роботи триватимуть до 8 вересня 2011 року.
З метою попередження утворення черг прес-служба Чопської митниці просить водіїв вибирати для перетину кордону інші пункти пропуску.
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