Охорона ПЗЗ з початку року розкрила і попередила крадіжок на 300 тис. грн

Службою воєнізованої охорони Південно-Західної залізниці з січня по серпень 2011 розкрито та попереджено 134 крадіжки на суму понад 300 тис. грн, затримано 189 осіб. Про це УНІАН повідомила прес-служба ПЗЗ.

Зокрема, у серпні поточного року охоронцями було попереджено 16 крадіжок, притягнуто до відповідальності 25 осіб. Так, на початку серпня за участю працівників воєнізованої охорони Південно-Західної залізниці і транспортної міліції затримано двох непрацюючих мешканців м. Житомир, які намагалися викрасти 58,5 метрів рейок з під'їзної колії, що веде до Житомирського м'ясокомбінату. Сума викраденого майна склала 7 350 грн.

Як наголошується у повідомленні, з метою попередження вчинення злочинів на ПЗЗ її працівниками постійно здійснюються спеціальні рейди на об'єктах залізничного транспорту і проводиться роз'яснювально-профілактична робота серед населення.