Придніпровська залізниця у серпні наростила обсяги вантажних перевезень на 5%

14:08, 06 вересня 2011
Транспорт/Звя'зок
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Придніпровська залізниця у серпні 2011 р. збільшила порівняно з липнем обсяги вантажних перевезень на 5% - до 9,9424 млн тонн.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Придніпровської залізниці.

При цьому планові показники вантажних перевезень у серпні ц.р. виконані на 100,2%.

Зокрема, Придніпровська залізниця перевезла у серпні 1,163 млн тонн кам'яного вугілля, 84,4 тис. тонн коксу, 280,5 тис. тонн флюсів, 5,385 млн тонн залізної і марганцевої руди, у тому числі на експорт - 1,94 млн тонн. Обсяг перевезень чорних металів перевищив 1,16 млн тонн, будівельних матеріалів - 581 тис. тонн. Також Придніпровська залізниця перевезла у серпні 131,7 тис. тонн цементу, 124,1 тис. тонн зерна, 130,2 тис. тонн. хімікатів.

Довідка УНІАН. Придніпровська залізниця щорічно перевозить більше 227 млн тонн вантажів.

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