Кабмін спростив порядок митного контролю автотранспорту

Кабінет Міністрів України спростив порядок митного контролю автотранспорту перевізників і товарів.

Як повідомляє УНІАН прес-служба Міністерства фінансів, відповідні зміни внесено до пункту 5 Порядку здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщаються в пунктах пропуску через державний кордон. Відповідну постанову схвалено на засіданні уряду 31 серпня 2011 року.

Постанова передбачає скорочення переліку дозвільних документів, які подаються при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, з урахуванням вимог Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки міжнародного дорожнього перевезення МДП (Конвенція МДП) 1975 року.

В даний час, згідно із Порядком, до якого внесено зміни, при здійсненні міжнародних перевезень товарів автомобільним транспортом у пунктах пропуску через державний кордон митниці має обов`язково подаватися оригінал свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення вантажів під митними печатками і пломбами. Проте вимога про обов`язкове надання свідоцтва має поширюватися лише на випадки перевезення товарів із застосуванням процедури МДП. При цьому значна кількість перевезень здійснюється без застосування такої процедури. У цих випадках застосовуються національні правила гарантування доставки, визначені Митним кодексом України, і надання свідоцтва не потрібне.

Постанова містить норму, згідно з якою свідоцтво подається митниці не в обов`язковому порядку, а у разі потреби. Одночасно виправлено технічну помилку, здійснену при перекладі з англійської скороченої назви книжки міжнародного дорожнього перевезення (Carnet TIR).

Отже, урядове рішення дозволяє спростити порядок митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються через державний кордон без застосування процедури МДП.