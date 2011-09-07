Завтра проїзд у тролейбусах Івано-Франківська подорожчає на 25% - до 1,25 грн.

З 8 вересня проїзд у тролейбусах Івано-Франківська подорожчає на 25% - до 1,25 грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Івано-Франківського міськвиконкому, встановлено нові тарифи на проїзд у міському пасажирському електроавтотранспорті (тролейбусах).

31 серпня на засіданні виконкому відповідно до рішення «Про тарифи на проїзд пасажирів у міському електроавтотранспорті (тролейбусах)», було встановлено нові тарифи у тролейбусах КП «Електроавтотранс» в розмірі 1,25 грн. Підвищення тарифів на проїзд обумовлене зростанням вартості електроенергії, автозапчастин, автошин, витрат на заробітну плату та ріст інших витрат на експлуатацію тролейбусів, йдеться у повідомленні.

Довідка УНІАН. Раніше міськвиконком підвищував тарифи на проїзд у тролейбусах до 1 грн. з 1 червня 2010 року.

КП «Електроавтотранс» просило міськвиконком підвищити тарифи на проїзд у тролейбусах на 25% - до 1,25 грн. за поїздку з 1 вересня 2011 року.

Дане підприємство є монополістом на ринку тролейбусних перевезень в Івано-Франківську.