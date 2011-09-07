У Грузії здійснив аварійну посадку вертоліт з журналістами

У високогірному районі Грузії здійснив аварійну посадку вертоліт Мі-8 Міністерства оборони республіки, повідомляє ІА "Тренд". На борту знаходилися троє пілотів, а також грузинські та іноземні журналісти (всього вісім чоловік), які вели відеозйомку.

Інцидент, за інформацією ІА "Новини-Грузія", стався 6 вересня в регіоні Хевсуреті (на північному сході країни). За даними Міністерства оборони, "вертоліт втратив керування на невеликій висоті через різку зміну вітру і здійснив аварійну посадку".

Серйозних травм ніхто з членів екіпажу і журналістів не отримав. Пасажири відбулися синцями.

Розслідуванням інциденту з вертольотом Мі-8 займається військова поліція Грузії.