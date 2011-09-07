Україна приєдналася до Міжнародної Конвенції з уніфікації правил щодо арешту морських суден

Верховна Рада Україна прийняла Закон України «Про приєднання України до Міжнародної конвенції про уніфікацію деяких правил накладення арешту на морські судна».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 276 з 365 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законом передбачено приєднання України до Міжнародної конвенції про уніфікацію деяких правил накладення арешту на морські судна, яка була укладена у м. Брюссель 10 травня 1952 року. Конвенція відноситься до найважливіших міжнародних нормативно-правових актів, які регулюють процедуру арешту суден.

Відповідно до Конвенції судно, яке ходить під прапором держави, що не приєдналася до Конвенції, може бути арештоване не тільки на підставі закритого переліку морських вимог, зазначених у Конвенції, але і на підставі будь-якої іншого вимоги, що допускає арешт за законом цієї держави. Таким чином, приєднання до Конвенції обмежить підстави арешту українських судів тільки морськими вимогами.

У пояснювальній записці наголошується, що «практика застосування Конвенції підтверджує, що значна кількість держав - учасниць Конвенції приєдналися до неї з застереженнями. Це, зокрема, застереження, передбачені статтею 10 Конвенції», і про такі застереження заявили Хорватія, Німеччина, Італія.

Деякі інші країни заявили про незастосування положень цієї Конвенції до військових кораблів і суден, що несуть державну некомерційну службу. Подібні застереження зробили Сполучене Королівство Великобританії і Північної Ірландії, Антигуа, Багамські острови та інші країни.

Деякі країни зробили обидва застереження. Так, Російська Федерація, приєднуючись до Конвенції, зарезервувала право не застосовувати положення цієї Конвенції до військових і військово-транспортних суден, і зробила застереження, передбачене статтею 10 Конвенції.

У записці сказано, що оскільки, відповідно до статті 125 Господарського процесуального кодексу України пред'явлення позову до закордонної держави, забезпечення позову і звернення стягнення на майно іноземної держави, яке знаходиться в Україні, можуть бути допущені лише за згодою компетентних органів відповідної держави, якщо інше не передбачено міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, або законом України. Спеціальна норма щодо імунітету суден міститься також у статті 18 Кодексу торгового мореплавства України: на судна, які перебувають у державній власності, не може бути накладено арешт або стягнення без згоди органу, що здійснює управління майном, що перебуває у державній власності, якщо ці судна використовуються виключно для несення державної служби.

Таким чином, ця Конвенція в частині арешту суден, які експлуатуються з некомерційною метою, не може бути застосована в Україні. У зв'язку з цим приєднання до Конвенції пропонується з таким застереженням: «Україна зберігає за собою право не застосовувати положення цієї Конвенції до військових кораблів та інших державних суден, які експлуатуються з некомерційною метою».

У пояснювальній записці сказано, що прийняття цього закону дає можливість усунути перешкоди у здійсненні міжнародних перевезень вантажів та пасажирів українськими перевізниками, і стане важливим кроком на шляху подальшого розвитку української економіки.