Понад 99% клієнтів УЗ оформляють документи на перевезення вантажів у електронному вигляді

Понад 99% клієнтів «Укрзалізниці» оформляють документи на перевезення вантажів у внутрішньому сполученні в електронному вигляді через систему АС Клієнт УЗ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив начальник головного комерційного управління «Укрзалізниці» Володимир ІВАЩУК.

«Відсоток роботи наших користувачів з оформлення інформації через систему АС Клієнт на вчорашній день становив у цілому по Україні 99,4%. Тобто практично ми можемо констатувати, що на всі перевезення, які здійснюються у внутрішньому сполученні і на експорт, інформація за перевізними документами у нашій системі надходить у електронному вигляді. При цьому, станом на учорашній день, з цієї кількості документів внутрішнього сполучення накладено електронний підпис на 90,39% документів», - сказав він.

У цілому, на сьогодні до системи підключилося 8357 клієнтів, одержали ключ для здійснення електронного цифрового підпису (ЕЦП) - 4881 клієнт. «Тобто ми констатуємо, що всі зацікавлені клієнти і практично працюючі підключилися до системи», - сказав В.ІВАЩУК.

За його словами, усього за перехідний період (з 1 липня ц.р.) через систему АС Клієнт УЗ було оформлено 309 823 документи, з них підписано ЕЦП - 159 081. Оформлення такої кількості різноманітних перевізних документів дозволило удосконалити програмне забезпечення для повсюдного упровадження. Так, зараз середньодобова кількість документів, що оформляються із застосуванням АС Клієнт УЗ, становить 5 937, а максимальна (наприкінці серпня) - 8 787. При цьому для підтримки процесу упровадження електронного документа на робочих місцях працівників станцій залізниць до кінця вересня замінять близько 2 тисяч комп`ютерів.

За словами В.ІВАЩУКА, на сьогодні «Укрзалізниця» готова повністю перейти на 100% оформлення перевізних документів внутрішнього сполучення в електронному вигляді, але існують стримуючі чинники. «Сьогодні нас стримують неготовність державних контролюючих органів до взаємодії із залізницею електронними засобами. Зараз неможливо оформити в електронному вигляді накладну на перевезення у внутрішньому сполученні через порти. Також обов`язкові супровідні документи, які складаються іншими контролюючими органами (оригінали ветеринарних, карантинних сертифікатів і т.д.) і оформляються у паперовому вигляді », - зазначив він.

Крім того, за його словами, відомство займається зараз узгодженням систем для електронного документообігу з великими підприємствами, які потребують індивідуального підходу.

Як зазначив В.ІВАЩУК, перехід на електронний документообіг зумовив необхідність створення комплексу заходів для удосконалення технологій, у зв`язку з чим гендиректор «Укрзалізниці» затвердив «Дорожню карту повного переходу на електронний документообіг вантажних перевезень у взаємодії клієнт - залізниця». Ці заходи передбачається здійснити до кінця 2012 р.

Нагадаємо, що з 1 липня цього року «Укрзалізниця» упровадила електронний документообіг при перевезенні вантажів у межах України, з перехідним періодом до 1 вересня. При роботі за безпаперовою технологією залізниці України вже одержали ряд позитивних результатів. Зокрема, у 8-10 разів скоротився час на оформлення документів на перевезення вантажу, оскільки клієнту для цього не треба їздити у товарні контори, а товарним касирам не потрібно повторно вводити дані з паперових накладних. Для вантажовідправників створена можливість необхідні операції здійснювати безпосередньо зі свого офісу. Також пришвидшується сам процес перевезення вантажу, оскільки вагони не затримуються в очікуванні оформлення документів.