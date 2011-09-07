УЗ почне дослідні роботи з використання електронного документообігу з РФ

«Укрзалізниця» цього року планує розпочати дослідні роботи з використання електронного документообігу при перевезенні вантажів у сполученні з Російською Федерацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на прес-конференції начальник Головного комерційного управління «Укрзалізниці» Володимир ІВАЩУК.

За його словами, також відповідні переговори ведуться з Білоруссю.

«У нас зараз є домовленості з Росією і Білоруссю. По Росії є план роботи і етапність, і ми вже цього року спробуємо розпочати роботу з електронно-передавальній відомості - поки без участі вантажовідправника і вантажоодержувача», - сказав В.ІВАЩУК. Другим етапом стане оформлення електронних документів на порожні вагони, пілотний проект з РФ планується розпочати цього року з переходом на наступний. На останній етап - повну передачу оформлення вантажів електронними документами - з Росією планується вийти протягом наступного року. Полігоном для пілотного проекту з РФ стане ділянка на Південній залізниці.

З Білоруссю у вересні буде проведена відповідна зустріч, де обговорять подібну етапність введення електронного документообігу.

Як зазначив В.ІВАЩУК, необхідно знайти рішення юридичного характеру, зокрема, як об`єднати нормативи країн з електронних цифрових підписів.

Він також повідомив, що досвід "Укрзалізниці" з упровадженнґ електронного документообігу був врахований, і в рамках робочої групи по ревізії УМВС (угода про міжнародне вантажне сполучення) фахівцям української адміністрації доручено розробити проект розділу Правил перевезень УМВС «Електронна накладна». «Наперед узгоджено, що вона буде максимальна наближена до нашої накладної», - зазначив В.ІВАЩУК.

Нагадаємо, що з 1 липня цього року «Укрзалізниця» упровадила електронний документообіг при перевезенні вантажів у межах України, з перехідним періодом до 1 вересня.