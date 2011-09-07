"АероСвіт" розпочав продаж квитків на рейс Київ-Коломбо

Компанія "АероСвіт - Українські авіалінії" розпочала продаж квитків на рейс Київ – Коломбо (Шрі-Ланка).

Про це УНІАН повідомила прес-служба авіакомпанії.

У прес-службі зазначили, що "АероСвіт" починає виконання прямих безпосадочних польотів між Києвом і Коломбо 22 жовтня. Освоєння нового напряму український авіаперевізник починає з трьох рейсів на тиждень – щопонеділка, щосереди і щосуботи. Зворотний виліт до Києва розкладом передбачений по вівторках, четвергах і неділях.

Коломбо стане шостим пунктом, у який авіакомпанія "АероСвіт" здійснює далекомагістральні безпосадочні авіарейси з базового аеропорту "Бориспіль".

Час перельоту між містами становить, приблизно, 9 годин. На лінії використовуватимуться широкофюзеляжні літаки Boeing 767.

Довідка УНІАН. Компанія "АероСвіт – Українські Авіалінії" створена в 1994 році. У літній період 2011 року "АероСвіт" обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 33 країн.

На сьогодні "АероСвіт" експлуатує 23 літаки виробництва компанії Boeing – 7 далекомагістральних Boeing 767-300ER і 16 середньомагістральних Boeing 737. Крім цього "АероСвіт" використовує літаки перевізників-партнерів, включаючи Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195.