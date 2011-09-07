Державна адміністрація залізничного транспорту «Укрзалізниця» продовжує переговори щодо одержання статусу митного перевізника.

Про це в середу, 7 вересня, повідомив на прес-конференції начальник Головного комерційного управління «Укрзалізниці» Володимир ІВАЩУК.

«Що стосується отримання статусу митного перевізника, можу лише сказати, що поки що переговори тривають, розуміння з митними органами у нас не досягнуто. Більш того, в новому проекті Митного кодексу статус митного перевізника взагалі виключається. І, природно, ми зараз шукаємо з митними органами шляхи вирішення щодо особливого статусу роботи саме залізниць України з гарантування доставки вантажів», - сказав він.

Нагадаємо, на цьому тижню віце-прем`єр-міністр — міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ висловив надію, що «Укрзалізниця» може одержати статус митного перевізника у вересні ц.р. «У вересні нам обіцяють, що ми одержимо митного перевізника, і сподіваюся, буде так», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, в «Укрзалізниці» відзначали, що існуючі ліцензійні умови Держмитслужби є перешкодою в одержанні статусу митного перевізника. Зокрема, є заборона на перевезення вантажів за участю кількох залізниць (ліцензіатів), а також обов`язкова умова використання вагонів тієї залізниці (ліцензіата), що здійснює перевезення. У зв`язку з цим пропонувалося внести зміни до ліцензійних умов.

Одержання статусу митного перевізника спростить для «Укрзалізниці» проходження всіх митних процедур. Транзитні вантажі перевозитимуться без митного оформлення, а імпортні – розмитнюватимуться за місцем призначення, а не на кордоні. У свою чергу, компанія має буде нести повну відповідальність за стан, доставку і відповідність товару митним правилам.

Нагадаємо, ліцензію митного перевізника було видано «Укрзалізниці» в 2004 році й анулювано через рік, проте за рік роботи завдяки цьому відомству вдалося залучити на порядок більше вантажів.