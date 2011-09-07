Українські страховики збільшили продаж полісів ОСАГО на 0,4%

Українські страхові компанії за підсумками січня-липня 2011 продали 4 млн. 843,556 тис. полісів обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСАГО), що на 0,4% більше, ніж у січні-липні 2010 року (4 млн . 812,940 тис. полісів).

Про це йдеться в повідомленні Моторного (Транспортного) страхового бюро України (МТСБУ), переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, сума отриманих страховиками страхових платежів від продажу полісів у січні-липні 2011 р. збільшився на 45%, порівняно з січнем-липнем 2010 роком, - з 878 млн. 407,889 тис. грн. до 1 млрд. 274 млн. 355,808 тис. грн. При цьому сума страхових виплат, зроблених страховими компаніями - членами МТСБУ, збільшилася на 17,8% - з 402 млн. 132,295 тис. грн. до 473 млн. 822,778 тис. грн. Загальна сума страхових виплат (з 2005 року по 1 серпня 2011 року, виплати страхових компаній і фонду захисту потерпілих) склала 2 млрд. 730 млн. 034,754 тис. грн.

За даними МТСБУ, в десятку компаній-лідерів за сумою виплачених страхових відшкодувань на кінець липня 2011 увійшли: НАСК «Оранта», СК «Провідна», СГ «ТАС», УСК «Гарант Авто», УСК «Княжа», СК «АХА Страхування»,«УПСК», СК«Українська страхова група», АСК «ІНГО-Україна», БАСК «АСКА».

За кількістю проданих полісів ОСАГО лідирують: НАСК «Оранта», СК «Провідна», СГ «ТАС», «УПСК», УСК «Княжа», УСК «Гарант Авто», СК «АХА Страхування», НФСК «Добробут», ПАТ СК «Дніпроінмед», «Глобус».