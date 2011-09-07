ВОЛЯ запропонувала абонентам додаткові можливості в рамках програми лояльності

Компанія ВОЛЯ запропонувала своїм абонентам додаткові можливості в рамках комплексної програми лояльності: «Вигоди за оплату вчасно» і «Подарунки до дня народження».

Про це повідомила УНІАН керівник відділу зі зв`язків з громадськістю компанії ВОЛЯ Аліна СІГДА.

За її даними, скористатися такими можливостями можуть абоненти всіх міст, де компанія надає свої послуги.

Програма «Вигоди за оплату вчасно» дозволяє всім абонентам, які у повному обсязі і вчасно оплачують послуги ВОЛІ, активувати на 5 днів перегляд всіх телеканалів у цифровому форматі, доступних у відповідному місті, і максимально можливу швидкість доступу в інтернет. Межа швидкості в такому випадку залежить від технології доступу до мережі ВОЛІ. Для Ethernet це 100 Мбіт/с, DOCSIS 2.0 - 38 Мбіт/с, DOCSIS 3.0 - 150 Мбіт/с.

Наприклад, в Києві передплатнику будь-якого цифрового пакету програм відкривається можливість дивитися всі телеканали, включаючи ті, які входять у додаткові преміальні пакети «Кіно», «Спорт» і навіть в пакет HD-каналів «Воля HD» (якщо абонент має САМ-модуль від ВОЛІ).

Друга програма, «Подарунки до дня народження», - це подарунок від компанії ВОЛЯ абонентам-іменинникам. Аналогічно першій програмі абонент може скористатися у місяці, коли він святкує день народження, доступом в інтернет на максимальній для відповідної технології швидкості і дивитися всі цифрові телеканали, що входять в пакети ВОЛІ в його місті, а в Києві - включаючи канали пакету «Воля HD». Для замовлення цієї послуги повинен бути позитивний баланс на особовому рахунку.

Скористатися всіма можливостями в рамках програми лояльності абонент може лише в тому випадку, коли послуги, надані йому компанією, активні.

Взяти участь у програмі лояльності і замовити додаткові послуги можна на Порталі абонента ВОЛІ.

Програма лояльності абонентів компанії ВОЛЯ реалізується в рамках комплексної програми, спрямованої на підвищення якості обслуговування абонентів та їх задоволеності послугами компанії.

Довідка УНІАН. ВОЛЯ є провідним українським загальнонаціональним телекомунікаційним провайдером. Компанія надає комплексну мультисервісну послугу, яка включає інформацію і розваги - доступ до телепрограм і відео-на-замовлення; комунікації - високошвидкісний доступ в інтернет, комп`ютерний і голосовий зв`язок, а також послуги найбільшого в Україні дата-центру.