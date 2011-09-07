Із 8 вересня відкривається регулярне авіасполучення між Києвом і Ужгородом

Із 8 вересня 2011 р. відкривається регулярне авіаційне сполучення на повітряній лінії Київ - Ужгород.

Про це УНІАН повідомили у ПАТ «Центр ділової авіації».

Польоти здійснюватимуться щодня на літаку SAAB 340B з Ужгороду (відправлення о 6.10) і Києва (аеропорт «Бориспіль», виліт о 19.05) під брендом IBE Sky.

Оператором (експлуатантом) повітряної лінії є приватне акціонерне товариство «Центр ділової авіації» у партнерстві з авіакомпанією «Південні авіалінії».

Довідка УНІАН. ПАТ «Центр ділової авіації» (м. Бориспіль) засновано в 1996 р., має ліцензію авіаперевізника від 26.05.2011 р.

ТОВ «Авіакомпанія «Південні авіалінії» (Одеса) засновано в 1999 р., має ліцензію авіаперевізника від 21.04.2006 р.