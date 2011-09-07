Штат співробітників «Укртелекому» за рік скоротився на 10 тис. осіб

Кількість штатних співробітників «Укртелекому» станом на 30 червня 2011 року складе 69,2 тис.

Про це йдеться у проспекті емісії іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій ПАТ «Укртелеком» серії М, який має УНІАН.

З урахуванням даних, оприлюднених минулого року, кількість штатних співробітників «Укртелекому», в порівнянні аналогічним періодом минулого року, скоротилася більш ніж на 10 тис. осіб - на 30 червня 2010 року в "Укртелекомі" налічувалося 79,3 тис. штатних співробітників.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня поточного року Фонд держмайна України підписав договір купівлі-продажу з дочірньою компанією фонду ESU на покупку 92,79% акцій ВАТ «Укртелекому», як з єдиним претендентом.

Згідно з оцінкою 92,79% акцій ВАТ «Укртелеком», наданої ТОВ «Консалтингова фірма «Острів», вартість цього пакету акцій «Укртелекому» становить 10 млрд. 575,1 млн. грн. Експертна оцінка перевищує стартову ціну акцій ВАТ «Укртелеком» на 75 млн. грн.

Довідка УНІАН. Компанія "Укртелеком" - найбільший оператор фіксованого зв`язку України. Компанія також надає послуги мобільного зв`язку. Загальний обсяг доходів компанії (з ПДВ) від усіх видів діяльності за 1-ше півріччя 2011 року склав 4124,7 млн. грн. Основним акціонером компанії є ТОВ "ЕСУ" (належить австрійській компанії EPIC) - 92,79%, решта акцій належить 61 170 фізичним та юридичним особам.