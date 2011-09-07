«Укрзалізниця» збільшила транзитні перевезення вантажів на 13,3%

«Укрзалізниця» за 8 місяців ц.р. збільшила транзитні перевезення вантажів на 13,3%, порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 35 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції начальник Головного комерційного управління «Укрзалізниці» Володимир ІВАЩУК.

За його даними, обсяги внутрішніх перевезень зросли на 8,9% - до 165,6 млн. тонн, експортних - на 7,9%, до 83,1 млн. тонн, імпортних - на 0,8%, до 20,2 млн. тонн.

У цілому, обсяги вантажоперевезень за 8 місяців становили 303,9 млн. тонн.

Як повідомляв УНІАН, залізничним транспортом України за 7 місяців перевезено 263 млн. 58 тис. тонн вантажів, що на 8,7% більше, ніж за відповідний період 2010 року.

У першому півріччі 2011 року залізницями України перевезено 224,5 млн. тонн вантажів, що на 9,2% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Упродовж 2010 року залізниці України перевезли 432 млн. 900 тис. тонн вантажів, що на 10,6% більше, ніж за 2009 рік.