На Прикарпатті до кінця року побудують 40 км лісових доріг

В Івано-Франківській області до кінця 2011 року побудують 39,7 км лісових доріг.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Згідно з наданою інформацією, будівництво лісових доріг - одне з пріоритетних завдань для підвищення ефективності ведення лісового господарства області: це обов`язкова умова повноцінного лісовідновлення та догляду за лісовими культурами, охорони деревостанів від шкідників і пожеж, а також вільний доступ транспорту та механізмів до лісових ділянок для проведення лісозаготівельних робіт.

Цього року з Держбюджету Україна Івано-Франківській області було виділено 10 млн. гривень для будівництва лісових автомобільних доріг. За ці кошти державними лісогосподарськими підприємствами до кінця 2011 року буде побудовано 20,1 км, у тому числі Державним підприємством «Броунівське лісове господарство» - 2,1 км, ДП «Верховинське лісове господарство» - 2,7 км., ДП «Вигодське лісове господарство »- 3,2 км, ДП« Гринявське лісове господарство »- 4,1 км, ДП« Делятинське лісове господарство »- 1,9 км, ДП «Осмолодське лісове господарство» - 4,2 км і ДП «Солотвинське лісове господарство» - 2 км.

На території лісфонду підвідомчих підприємств Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства триває, також, будівництво доріг за власні кошти та за кошти, виділені з обласного бюджету. В цілому, до грудня поточного року заплановано здати в експлуатацію 19,6 км лісових доріг, з яких на сьогодні 15,2 км вже побудовано.