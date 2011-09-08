Серед причин катастрофи Як-42 розглядають відмову техніки і помилку пілотування

Москва. Слідчий комітет РФ як пріоритетні причини катастрофи літака Як-42 під Ярославлем розглядає відмову техніки і помилку пілотування.

Про це УНІАН повідомили у Слідчому комітеті РФ.

«Слідством розглядаються всі можливі версії того, що сталося. Як пріоритетні зараз слідчі опрацьовують версії, пов`язані з відмовою техніки або помилкою пілотування», - зазначається у повідомленні.

Наголошується також, що слідів вибухових речовин на місці падіння літака не знайдено.

Встановлено, що Як-42 виконував чартерний рейс, вилетів з аеропорту у запланований час і здійснював зліт по єдиній у цьому аеропорту злітно-посадочній смузі у штатному режимі.

За інформацією, яку має у своєму розпорядженні слідство, бортові самописці можуть перебувати в хвостовій частині зруйнованого лайнера, яка ще знаходиться під водою. Найближчим часом цю частину літака буде піднято на поверхню.

Слідчі Слідчого комітету Росії продовжують огляд місця авіакатастрофи. Знайдено тіла 42 загиблих із 45 осіб, які перебували на борту. Призначено 49 судово-генетичних та інших криміналістичних експертиз. Слідчі за участю родичів загиблих проводять процедури упізнання. Готується процедура видачі тіл загиблих родичам для поховання.