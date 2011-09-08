На ПЗ за 8 місяців попередили крадіжки вантажів та обладнання на 380 тис. грн.

На Придніпровській залізниці (ПЗ) за 8 місяців 2011 р. співробітники відомчої воєнізованої охорони попередили 427 фактів крадіжки вантажів і устаткування залізниці на суму 380 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Придніпровської залізниці.

За вказаний період затримано 427 розкрадачів майна ПЗ.

За інформацією прес-центру, в основному зловмисники були спіймані на місці злочину під час крадіжок з вагонів кам`яного вугілля, зернових культур, металобрухту, феросплавів. Серед обладнання залізниці найбільшим попитом у розкрадачів користувалися дорогі дросель-трансформатори.