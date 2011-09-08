«Укрзалізниця» підвищує рівень безпеки руху поїздів

Фахівці «Укрзалізниці» продовжують системну роботу з підвищення рівня безпеки руху, як одного з найбільш важливих якісних показників залізничного транспорту.

Як повідомляє прес-служба відомства, зокрема, ведеться обстеження рухомого складу, технічних засобів залізничного транспорту, об`єктів колійного господарства, електропостачання, сигналізації та зв`язку; здійснюється оновлення застарілого рухомого складу й підготовка інфраструктури залізниць до швидкісного руху.

Посилюється відповідальність персоналу з профілактики безпеки руху.

За даними відомства, щорічно зменшується загальна кількість транспортних пригод (катастроф, аварій, серйозних інцидентів, інцидентів). Стабільними впродовж останніх років є показники тяжкості транспортних пригод. Із 2008 року не допущено жодної катастрофи та аварії, а кількість серйозних інцидентів зменшено до 16 випадків минулого року.

При збільшенні обсягів перевезень на 12,3% за шість місяців 2011 року питомий показник аварійності зменшено з 2,8 до 2,52 випадків на 1 млрд. тонно-кілометрів, або на 10%.

Також фахівці здійснюють комплексні профілактичні та запобіжні заходи з протидії несанкціонованому втручанню в роботу залізничного транспорту. За шість місяців 2011 року допущено 87 випадків несанкціонованого втручання в роботу залізниць проти 111 за аналогічний період 2010 року. За I півріччя 2011 року зареєстровано 1605 випадків крадіжок, пошкоджень і розукомплектування рухомого складу та інших технічних засобів залізничного транспорту. Завдано збитків на суму 5 млн. 093 тис. грн., із яких 307 тис. грн. відшкодовано.

Також залізничники з метою підвищення рівня безпеки руху вдосконалюють нормативну базу. Зокрема, в 2011 році видано й зареєстровано в Міністерстві юстиції наказ від 01.04.2011 № 27 «Про затвердження Положення про систему управління безпекою руху поїздів у Державній адміністрації залізничного транспорту України»; видано наказ «Укрзалізниці» від 29.08.2011 № 495-Ц «Про заходи із забезпечення безпеки руху в поїзній й маневровій роботі на залізничному транспорті».