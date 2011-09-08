Південно-Західна залізниця влітку перевезла в дальньому сполученні понад 13 млн. пасажирів

Південно-Західна залізниця влітку перевезла в дальньому сполученні 13 млн. пасажирів. Про це УНІАН повідомили на ПЗЗ.

Пасажирооборот по дорозі в дальньому сполученні склав 3 млрд. 428,3 млн. пас./км.

Зокрема, в період літніх перевезень з вокзалів Південно-Західної залізниці було надіслано 6728 поїздів дальнього сполучення, у тому числі 3140 поїздів власного формування. З метою організації перевезення підвищеного пасажиропотоку влітку, вже з травня 2011 року і впродовж всього літа було додатково призначено 13 літніх графікових поїздів та сформовано 18 складів поїздів.

Нагадаємо, за перше півріччя 2011 року Південно-Західна залізниця перевезла в дальньому сполученні понад 20,8 млн. пасажирів - це на 1639,4 тис. чоловік (на 8,5%) більше в порівнянні з показниками минулого року.