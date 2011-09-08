Україна відремонтувала свою частину дороги, що з'єднує Київ з Москвою

Українська частина дороги, що з'єднує Київ з Москвою, повністю відремонтована.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури, сьогодні, 8 вересня 2011 року, відкрито рух на відповідній ділянці в 88,1 км автомобільної дороги М-02 Кіпті - Глухів - Бачівськ - ділянка від Сумської області до державного кордону України з Росією.

Загальна вартість ремонтно-будівельних робіт на об'єкті склала 1 млрд. 095,3 млн. грн., реконструкції шляхопроводів - 90,9 млн. грн.

Згідно з повідомленням, дорога пролягає через територію Чернігівської та Сумської областей, забезпечуючи транспортні зв'язки України з центральними областями Російської Федерації, а також є складовою маршруту Москва - Київ, частиною відгалуження міжнародного транспортного коридору Критський № 9 та європейської автомагістралі Е-101, туристичним маршрутом державного значення (входить в мережу туристично-екскурсійних маршрутів «Намисто Славутича»). При цьому ділянка дороги Кіпті - Глухів - Бачівськ у Сумській області служить під'їздом до міжнародного пункту пропуску «Бачівськ - Троєборне».

«Отже з Києва до кордону з Росією можна доїхати автомагістраллю високої якості. Ми сподіваємося, що наші російські колеги виконають відповідні роботи на своїй території», - сказав віце-прем'єр-міністр України - міністр інфраструктури Україні Борис КОЛЕСНІКОВ.

Як наголошується в повідомленні, ремонтні роботи виконані по всій довжині дороги, ширина проїжджої частини доведена з 7 до 9 метрів. Крім того, відремонтовано та реконструйовано чотири шляхопроводу. Покриття дороги укладено за допомогою сучасних технологій і матеріалів - з щебенево-мастичного асфальтобетону із застосуванням полімерних добавок і поверхнево-активних речовин, які забезпечать його довговічність. Розмітка виконана з полімерних матеріалів. На ділянках зі слабкими грунтами земляного полотна невідповідні грунти замінені на піщані, для підсилення дорожнього одягу використані геотекстильні матеріали.

На напружених перехрестях та розв'язках дороги влаштовані перехідно-швидкісні смуги, а також «кишені» на автобусних зупинках, встановлені автопавільйони.

За прогнозами фахівців, після введення в експлуатацію інтенсивність руху автотранспорту по дорозі зросте до 6 тисяч автомобілів на добу (до ремонту вона сягала лише 2,4 тис. автомобілів). За оцінками спеціалізованих дорожніх організацій, середньодобова інтенсивність руху транспортних засобів на автодорозі щорічно збільшується на 10%. У перспективі в 2026 році вона може досягти 4 400 - 6010 авто/добу.

Довідка УНІАН. Для виконання ремонтно-будівельних робіт були задіяні 8 підрядних організацій, серед яких ТОВ «Юнікобуд», ВАТ «Харківшляхбуд», ТОВ «Будімідж-груп». Крім того, змонтовано сім пересувних асфальтобетонних заводів загальною потужністю 1 260 т/рік. З 2010 року провідними підрядними організаціями є ТОВ «Юнікобуд» і «Сумський облавтодор».

Дорога Кіпті - Глухів - Бачівськ включена в програму будівництва, реконструкції та ремонту доріг до проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Вона була побудована в 60-х роках і мала монолітне цементобетонне покриття. У зв'язку з недотримання міжремонтних термінів на шляху склалися несприятливі умови проїзду автотранспорту, стан дороги не відповідало сучасним вимогам по рівності покриття і навантаженні. Тому транзитні потоки в напрямку Росії прямували через інші пункти пропуску, хоча цей маршрут - найкоротший між столицями України та Російської Федерації.